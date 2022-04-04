內地8省處方輝瑞新冠口服藥　專家稱療效確切

美國藥廠輝瑞的新冠病毒治療藥物Paxlovid於2月11日獲國家藥監附條件批准進口內地，至今已分發配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8個省區市新冠救治臨床一線。內地官媒周日（3日）引述國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊稱，普通和輕症患者服用該藥物後，病毒載量明顯下降。

深圳市第三人民醫院3月24日起對首批新冠患者用藥，一個療程為5天。劉磊指出，該院20多名普通和輕症患者接受5天療程後，病毒載量明顯下降，留院時間縮短至5到7天，認為目前來看Paxlovid療效確切，但需要擴大樣本量以獲得更加準確的藥效評價。

Paxlovid除可避免普通和輕症患者變成重症，又可為高風險崗位的醫護人員提供預防保護。劉磊稱，第三人民醫院8名疑似意外暴露的醫護人員使用Paxlovid後，至今無感染，目前上海和吉林的疫情緊張，應優先供這兩地使用Paxlovid。首批進口內地的2.12萬盒Paxlovid已於3月17日從上海入關。吉林省官方緊急採購的1萬盒新冠口服藥亦於3月20日晚運抵長春並分發使用。