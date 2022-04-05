自製巡防艦短期無望　6現役艦升級導彈

台灣首艘自製導彈巡防艦進度受阻，令軍艦換代速度不及中國大陸。台灣的軍方周一（4日）透露，現役6艘康定級導彈巡防艦，將於今年升級戰備，把短射程的檞樹導彈更換成中程海劍二型防空導彈系統，預計需時9年。台國防部智庫則建議，軍方通過重整編制達致「聯合制海」，確保艦荒期間足以應對大陸軍機、軍艦接近。

據台軍官員透露，其中4艘康定級導彈巡防艦已完成通訊控制系統升級，其餘兩艘預計今年完成；較原定日程延遲兩年。官員承認，台灣中山科學研究院是首次升級康定級導彈巡防艦，因此未能如期完成。另就今年再次升級巡防艦，海軍已撥款431.5億元新台幣（約118億港元），目標全數更換艦上老舊戰鬥系統、雷達及防空導彈，從而強化艦隊防空及反潛作戰能力。

不過大陸解放軍在台海周邊活動持續，台灣自製導彈巡防艦交付無期，牽動海軍艦艇編制。台灣的國防安全研究院副研究員舒孝煌建議，台軍應先調配陸基制海導彈、海軍、海巡艦艇、空軍戰機等戰力，維持對巴士海峽、台灣東部海域的控制能力。另台軍新型巡防艦標準排水量僅4,000噸，低於歐美的約6,000噸。舒孝煌建議軍方針對長遠防衞需求，衡量調整艦艇噸位。

台海軍前新江艦長呂禮詩則提到，以往台軍一直派一級主力艦跟蹤大陸海上活動，已對後勤維修工作造成考驗。然而，由於大陸接近台海軍艦的排水量多為1,700至2,500噸，台灣不能改派排水量1,000噸以下的巡邏艦應對，巡邏艦亦無法應付台灣海峽每年10月到翌年4月的惡劣風季。呂禮詩認為軍方務必審慎考量，如何避免遭大陸消耗軍力。