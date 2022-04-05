新一輪核酸採樣完成　地鐵縮減線路

為盡快遏止新冠肺炎疫情蔓延，盡早實現社會面動態清零，上海市周一（4日）在全市範圍內展開一次全員核酸檢測。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室晚上公布，當地基本完成接近2,500萬名居民新一輪核酸採樣工作，隨後將有序展開檢測、覆核、人員轉運及相關分析研判工作。

上海警方周一透過視頻巡邏、無人機及警用直升機高空巡查等方式，加強巡查及宣傳提示，勸返擅自外出活動人士，亦勸散人群聚集攀談等。據悉，當完成檢測、覆核、人員轉運及相關分析研判工作後，政府將根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。在此之前，全市將繼續實施封控管理，嚴格落實足不出戶，因病就醫等原因除外。

自上海爆發疫情，全國15個省份據報目前已派出約3.8萬名醫務人員支援，其中核酸採樣的醫務人員佔去超過2.3萬人。

此外，上海地鐵軌道交通6號線及16號線由周二（5日）起只會由早上7時至晚上8時提供服務，其他線路暫停營運。至於上海市交通委周一宣布，除機場線運行線路方案於周二凌晨3時後維持當前狀態不變外，其他軌道交通、巴士行業、網約車等仍然暫停。