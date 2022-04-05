女屍去向不明15年　疑被買去配冥婚

河北省衡水市阜城镇19歲女子馮洋（化名）在15年前失蹤，案件經警方調查多年，發現她被人姦殺，於是拘捕涉案疑犯陳峰。法院最終以強姦罪、故意殺人罪判處陳峰死刑，以及賠償馮洋家人經濟損失3.8萬元（人民幣，下同，約4.68萬港元）。內媒周一（4日）報道，馮洋家人至今仍未尋回馮洋屍骨，疑似被人買去配「冥婚」。

事發於2005年5月24日中午，馮洋獲好友邀請參加晚上聚會，並徹夜未歸家。翌日早上，馮母前往尋找馮洋未果，馮父聽聞5公里外一個水塘打撈起一具無名屍體，卻未有多加理會。馮洋家人見女兒半年未有音信，終於在2006年向當地警方報案，稱女兒失蹤。

另一邊廂，警方早於2005年5月25日凌晨6時已發現女屍，惟經採樣後未有立即跟進。及後再警方多年走訪調查，最終發現該具無名女屍是失蹤多年的馮洋。警方初步確認女屍身份後，認為陳峰及另外兩名疑犯有重大犯罪嫌疑。警方傳喚三名疑犯後，他們表示馮洋是自殺。惟警方發現3人證詞存諸多疑點，經4天審訊後，3人承認為逃避法律制裁而合口供。

法院審理查明，案發晚上，陳峰連同兩名友人在飯局上對馮洋灌酒。她醉酒後，陳峰對其施暴，用枕套令她窒息死亡，遂連同兩名同夥將屍體拋棄至阜城縣工業街北東道東側坑塘內。陳馮經一審判決後，不服，遂提出上訴。河北省高級人民法院駁回上訴，維持原判。

然而，馮洋家人獲悉案件偵破後，前往相關部門領走馮洋屍骨，望讓其入土為安，卻被告知死者屍骨被一名姓路的男子拉走，稱要賣給河北滄州市泊頭市一名居民進行冥婚。馮洋家人雖有找到路男，但他表示不知道屍骨去向。目前，警方正進一步調查處理屍骨去向。