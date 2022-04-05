內地昨增16412宗本土新冠破紀錄　上海新症首破萬

內地本土新冠肺炎疫情持續，國家衞健委周二（5日）公布，前一天新增16,412宗本土新冠病例，包括1,173宗確診和15,239宗無症狀感染，創下內地爆發疫情以來單日新高。其中，上海市再多13,354宗本土新冠病例，首次突破1萬關口，同創單日新高。

上海周一（4日）新增本土病例分別為268宗確診病例及13,086宗無症狀感染個案，其中4人為早前無症狀感染者轉確診，14宗確診和12,592宗無症狀感染病例在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入確診病例3宗和無症狀感染個案2宗，均在閉環管控中發現。

內地共28省區市前一日新增本土病例，其中吉林周一新增2,472宗本土病例，分別為792宗確診和1,680宗無症狀感染，為上海之外報告病例最多的地區。其餘病例分布在黑龍江、浙江、山東、四川、北京、江蘇、福建、河北、山西、遼寧、廣東、天津、江西、廣西、雲南、青海、內蒙古、安徽、海南、貴州、新疆、河南、湖北、甘肅、湖南、重慶。

另內地前一日新增境外輸入確診病例62宗、無症狀感染116宗。至今內地累計157,378人確診，當中4,638人病亡。