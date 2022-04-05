Omicron對高齡長期病患威脅大　專家促打疫苗

綜合國內外新冠疫情數據顯示，Omicron變種病毒株的傳播速度快、隱匿性強，重症患者比例相對低。內地專家日前接受官媒訪問時表示，結合吉林市、長春市兩地感染者救治情況，認為該變種病毒株對高齡、嚴重基礎病患者威脅嚴重。

國家赴吉林醫療救治組專家、四川大學華西天府醫院院長康焰稱，新冠肺炎造成的損害與患者基礎疾病造成的損害疊加，是導致患者病情惡化的重要原因。康焰針對吉林市救治情況分析指出，Omicron特別是對於長期臥床、血液透析患者等基礎情況差、免疫力低的人群威脅更大。

國家赴吉林醫療救治組專家、廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任醫師桑嶺則表示，吉林市本輪疫情中尿毒症患者感染比例較高，此類患者的肺炎表現重，核酸轉無感染時間長，與患者的基礎性疾病疊加後容易發展為重型和危重型。另國家赴長春醫療救治專家組組長、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長於凱江稱，一些有基礎疾病的患者，剛來時是輕症或病況普通，但後來出現了轉型，病情加重。

康焰指出，吉林市中心醫院收治的重症和危重症患者，完成兩針新冠疫苗接種人數比例約15%，明顯低於普通人群。因此他呼籲市民應繼續加強疫苗接種，實現重症患者早發現、早干預。