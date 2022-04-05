全市單月逾7.3萬宗新冠　加快隔離新症應收盡收

上海市政府副秘書長顧洪輝周二（5日）在新冠疫情記者會通報，當地3月以來累計報告新冠感染個案超過7.3萬宗。Omicron變種毒株病例傳播速度快、隱匿性強，令當地疫情至仍在高位運行。當地把加快轉運隔離作為當前最緊迫的任務，一旦發現新的感染者，必須即刻轉運、日清日結，應收盡收、應隔盡隔。

記者會上稱，截至周二上午8時，全市共採樣2,566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其餘樣本還在檢測之中。目前該市單日最大核酸檢測能力達到400萬管，廣泛採取了多混一的採樣方式，對於檢測結果異常的樣本，再派員上門單採單檢。

該市目前積極籌措救治床位和隔離房源，擴充了一批市級定點醫院，新建投用了一批方艙醫院、床位總數約4.77萬張，還有3萬張床位即將投入使用。

為保障市民基本生活需求，該市已迅速啟動蔬菜應急保供機制，加強市外貨源對接，實施蔬菜直供、直配，建立了10個應急保供大倉，與50家外延蔬菜生產基地、77個主供應基地和蔬菜主產區做好產銷對接，目前全市的生活物資供應總體充足。