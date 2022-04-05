美司令指華核武庫驚人擴張　對美風險急增

美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）周二（5日）擬在一個閉門聽證會上向國會議員表示，中國的戰略武器和核武庫正在驚人擴張，對美國來說是一個急速升級的風險。

理查德在眾議院國防撥款委員會網站上，發布其準備好的書面證詞。當中提到美國屢指中國在去年試射高超音速導彈的更多詳情，稱中國去年7月首次試射洲際彈道導彈發射的高超音速滑行器，在逾100分鐘內飛行了4萬公里，形容為一項對戰略穩定具有嚴重影響的技術成就。美媒指，這是至今美國對中國試射高超音速導彈最詳細的描述。

理查德表示，中國正大力投資用於全球打擊的高超音速和導能武器，以及反衞星、反導彈和反無人機等能力，並正在西部推進核導彈場建設，每個有約120個發射井。他相信，中國和俄羅斯都有能力單方面隨時隨地把衝突升級，美方不能再假設相關風險永遠都低。

朝鮮半島局勢方面，理查德指北韓早前試射的洲際彈道導彈，顯示該國有意繼續發展導彈威脅，並擁有大量戰區導彈。他重申美國對兩個盟友日本和南韓的「延伸威懾」防衞承諾，並支持美國國防部與地區夥伴降低區內軍事緊張，通過外交途徑達致半島無核化。