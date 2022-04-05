女子疫下獨留便利店23天服務居民　貨倉打地鋪

上海爆發新一輪新冠疫情以來，各區先後實施封控。在閔行便利店當店長的安徽女子李娜，為了在封閉期間繼續給小區居民供應生活物資，不惜在便利店住上整整23天，試過冒雨拉車送貨，累了便在貨倉內打地鋪。直至上周五（1日）便利店所在的浦西區實施封控，李娜才「被迫」關店返家。

32歲的李娜家住離工作地點不遠的虹梅南路，育有1子1女。上月8日她開店後，突然接到通知小區實施封閉式管理。與居委會商量後，她決定留守店內繼續為居民服務。期間她三餐靠吃店裏的飯盒、飯團、三文治、壽司等解決，睡覺在貨倉鋪一張紙板當床。由於店內沒有浴室，她只能在廁所擦身，偶爾拿面盆洗頭。直到第20天左右，她在小區一名獨居女子反覆邀請下，才前往對方家中洗了澡。

至上月27日，上海宣布浦西本月1日要封閉的消息，李娜工作的便利店所在街道卻於上月30日提前封控。當日上午很多居民都趕在關店前囤貨，當李娜收拾完打算離開，卻發現前門被貼上封條，她於是再在店裏睡了一夜，到翌日才在居民「央求」下回家。

李娜表示，獨留期間遇到的絕大多數都是暖心的事。雖然店關了，她與居民每天仍在群組互傳訊息，就像朋友一樣。她表示希望疫情早日結束，大家能再次團聚。