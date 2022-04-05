增216本土確診　再創今年單日新高

台灣新冠疫情持續升溫，當地周二（5日）公布，當日新增281宗新冠確診病例，當中216宗為本土個案，再創今年單日新高，本土確診病例已連續5天破百。中央流行疫情指揮官陳時中指出，這波疫情還沒到高峰期，但強調醫療力量充足。

指揮中心表示，周二新增本土病例中，100人為男性、116人為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年3月14日至4月4日，其中包括114宗無症狀感染。個案分布為新北市91例、基隆市33例、台北市28例、新竹縣13例、桃園市11例、高雄市及花蓮縣各10例、新竹市8例、台中市 5例、宜蘭縣及彰化縣各3例、台南市1例。

同日另有65宗境外輸入個案，分別自印尼6例、美國5例、越南及泰國各4例、日本、法國、韓國及香港各2例、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞各1例移入，另32例調查中。周二未有新增任何死亡病例。

陳時中表示，疫情未到高峰，但現時全台專責病房加負壓隔離病房總床數有3,854床，空床數2,586床，空床率67.1%。指揮中心呼籲，民眾應落實手部衞生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。