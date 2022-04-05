吉林省昨增792本土確診　疫情呈下降趨勢

吉林省周二（5日）舉行新冠疫情防控工作新聞發布會，公布該省前一日（4日）新增本土確診病例792例、 新增本土無症狀感染者1,680例。省衞生健康委黨組成員耿建仁表示，當地感染者人數有所下降，疫情呈現波動下降趨勢。

吉林省本土確診病例中，長春市604例、吉林市175例、白城市10例、白山市2例、四平市1例。無症狀感染者中，長春市估1,336例、吉林市339例、白城市4例、白山市1例。另外，新增治愈出院確診病例1,466例；新增解除隔離醫學觀察無症狀感染者703例。

吉林市衞健委副主任王斌介紹，該市在4個城區和2個開發區開展新冠檢測。其中，繼續對無疫小區、無疫村居民實行免檢。同時，對疫情傳播風險較高的重點防範區域和4月4日檢測中發現陽性病例的小區採取核酸檢測方式篩查；對4月4日核酸檢測中未發現陽性病例的小區居民採取抗原檢測，進一步縮小包圍圈，掃清病毒傳播隱患。

另外，吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗介紹，吉林省各市（州）立即開展核酸檢測、社區管控保障、環境消殺等工作。他指該省醫療物資庫存充足，省外繼續支援長、吉兩市，蔬菜供需相對平衡，強化價格和質量監管，生活必須品價格穩定。