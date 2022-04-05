夫欲留守吸痰遭警帶走　清華女學霸慘死院內

內地網上流傳，上海市一間康復中心因配合當局隔離措施，院內所有人被要求隔離。由於缺乏人手照顧所有病人，一名畢業於清華大學、曾留學美國的女病人李昶因痰堵在氣管，最後窒息死亡。內媒周二（5日）指原帖已被刪除，死者遺體也被迅速火化處理。

文章指，李昶去年因突發腦溢血而住院接受治療，因病未恢復語言功能，且無行動能力。直至上月月底，上海加強防疫管控措施，當局發現該護理中心出現確診者，於是要求該設施人員接受隔離。

李昶丈夫擔心妻子無人照顧，要求和妻子一起隔離，但遭當局拒絕，於是他連同設施內所有病人家屬佔領一個房間，堵塞大門，表示拒絕離開該設施。最後警方攻入房間，以破壞防疫的理由抓住李昶丈夫。

護理中心為安撫病人家屬，承諾會另外安排護理人員照顧病患，但因人手短缺，一個護理人員要負責十幾個病人。當時負責照顧李昶的護理人員沒有為李昶抽痰。暫時失去言語能力的李昶無法呼救，最後窒息死去，終年49歲。

資料顯示，李昶曾於1992年考入清華大學電腦系，畢業後在美國留學，曾在美國科技都市硅谷工作。李昶婚後與丈夫育有兩個孩子，2018年陪同丈夫回國定居。