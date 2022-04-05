北京穩居內地最有錢城市 人均存款首逾20萬人民幣

北京位居內地「最有錢」城市。圖為北京商務中心地區。（中新社圖片）

內地財經媒體周一（4日）報道，2021年末資金總量最多的內地城市前10位分別是北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、重慶、南京、蘇州和天津。北上深三地資金總量均超過10萬億元（人民幣，下同，約12.5萬億港元），其中北京人均住戶存款更首次超過了20萬元（約25萬港元）。

資金總量即金融機構各項存款餘額，反映一個城市對資金的吸附能力。北京去年末全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額接近20萬億元，（約25萬億港元）較年初增加逾1.1萬億元（約1.37萬億港元）。另當地的現代服務業、高新產業發展突出，從業人員收入水平高，致住戶存款也多。去年末，當地住戶存款接近4.9萬億元（約6萬億港元），按照當年常住人口計算，人均住戶存款超過22萬元（約27萬港元）。

上海是中國城區人口規模最大的城市，擁有大量的跨國企業及上交所等金融機構。數據顯示，去年末全市中外資金融機構本外幣各項存款餘額將近17.6萬億元（約22萬億港元），比年初增加近2萬億元（約2.5萬億港元）。

資金總量排第三的深圳，去年末全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額也逾11萬億元（約13.7萬億港元），比上年增長10.4%。