因瑣事毆打同學致死 14歲少年被刑拘

安徽省宿州市靈璧縣漁溝中學一名14歲初中生，傳出因宿舍安排問題，被多名同學毆打致死。死者父母拍片跪求公道，向廣大網民磕頭請求轉發。當地周二（5日）通報，靈璧縣委縣政府已成立調查組，進行全面深入調查，民警已對一名疑犯採取刑事強制措施。

據報，受害人為漁溝中學初中二年級學生王鑫磊，其父王守賀在片中表示，為了兒子能有良好的居住環境，特意給他申請單人宿舍，每學期繳付800元人民幣（約984港元）。但學校在沒告知王父的情況下，硬把一名「校霸」安排進王鑫磊的宿舍，校方私下商量，決定由校霸私下補償王300元人民幣（約369港元）。但王鑫磊上周六（2日）索錢時，對方未有支付，反召6個人進宿舍毆打王致其身亡。

王父表示，其子的驗屍解剖報告出爐，顯示他肺部穿孔，心臟也受傷，是暴力致死。他控訴，校方不應在輿論發酵之際選擇沉默，如果有監控證據，盡量讓相關方觀看，並要求校方解釋為何單人宿舍會變成合租宿舍。他批評現在校方不願意負責任，希望大家能關注此事。

靈璧公安其後表示，與王鑫磊因瑣事發生肢體衝突的14歲同年級學生徐某邦，拳擊對方致倒地，最終搶救無效死亡。民警趕至現場後，控制7名涉事者並帶離配合調查，他們並無參與毆鬥，而打人的徐某則被刑事拘留。市縣兩級公安機關已組織開展案件偵辦、法醫鑑定等相關工作。