隔離點民眾哄搶物資　記者控訴沒法網購

新冠疫情肆虐的上海市在嚴格的封控措施下，市民生活大受影響。有民眾抱怨沒法在任何平台購買生活物資，亦有外媒記者指多次嘗試網購都不得要領。另網傳當地一處隔離點有人哄搶物資，起初情況非常混亂，到後來才有義工和醫護人員到場管理。

有外媒記者在Twitter透露，難以在上海網購食物和水，周二（5日）清晨5時半起床一次又一次嘗試下單，但平台系統非常堵塞，其購物籃的貨品一件又一件售罄，形容情況「瘋狂」。另有記者指，其下榻位於市中心的酒店缺水，建議住客自行在網上購買，但相關發貨服務卻已暫停，直言難以想像其他地區的情況。

近日網傳寶山區個別街鎮抗疫物資發放不均，一名朱姓網民聲稱印有寶山區委員會、寶山區人民政府的物資竟送到浦東。當局其後闢謠指，朱某與家住浦東的姐姐聊天期間出現誤會，才有上述說法，民警已對其進行教育。但有網民控訴上海寶山發布公眾號，稱可通過應用程式網購蔬果等補給品完全不實，當地人至今仍無法購買任何平台的東西。

另在南匯區一處隔離點，有隔離人員哄搶各種物資，包括被子、水等生活用品。正在隔離的林女士透露，剛到時發現情況混亂，沒人管理，她住的6樓沒有自來水，要自行下樓領取。至周二她終於見到醫護人員和義工出現，給他們分發物資和藥物，並安排一日三餐，秩序已基本恢復。