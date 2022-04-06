清明首天內地發送旅客1,900萬人次　跌逾6成

受內地近期本輪新冠疫情影響，內媒周二（5日）從交通運輸部獲悉，上周六（3日）清明假期首天，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量超過1,900萬人次，較去年同期下降62.6%，比2020年同期也下降2.5%。

數據顯示，清明假期首天，鐵路發送旅客252.5萬人次，較去年和前年同期分別下降82.7%和25.3%；公路發送旅客1,612萬人次，較去年和前年同期下降52.7%及增長5.2%；水路發送旅客16.81萬人次，較去年和前年同期下降76.7%和41.4%；民航發送旅客22萬人次，較去年和前年同期分別下降85.4%和58.6%。而在周一（4日），預計全國道路和水路客運發送旅客1,500萬和20萬人次，均較去年和前年同期下降。

為確保掃墓點周邊道路有序暢通，北京交通部門針對八寶山公墓、萬安公墓、金山陵園等大型掃墓點，安排專人對周邊停車場、臨時掃墓專線車始發站周邊區域進行巡查檢查，並對各種問題及時處理。

為緩解因疫情影響造成的公路運輸壓力，上海交通部門推出「貨櫃陸改水」服務，覆蓋上海港洋山片區、外高橋片區各碼頭至長江及長三角區域相關港口。另浙江交通部門於假期間則在寧波投入客渡輪共65艘，涉及27條航線，提供5,200多個客位。