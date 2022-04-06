中加外長通話　王毅：兩國關係因孟晚舟事件受損不符雙方利益

中國國務委員兼外長王毅周二（5日）應約與加拿大外長喬利通電話，談及中加關係因孟晚舟事件受損，狀況不符兩國利益，又指事件的是美國以脅迫方式打壓中國高科技企業而起。

王毅在通話中表示，中加關係近年因為孟晚舟事件嚴重受挫，這是中方不願看到的；而這宗事件的實質是，美國以脅迫方式打壓中國的高科技企業，這種行為令人不齒，任何國家都不應為虎作倀，助長這種單邊霸凌行徑，任何國家也都有對此作出必要反應的權利。王毅續指，中加關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行。

王毅提出三點意見，包括：第一，積極客觀看待中國，奉行穩健務實的對華政策，希望加方多做有利於增進相互信任、促進雙邊關係的實事。第二，尊重彼此核心利益，不對中加關係設置新的障礙。一個中國原則是中加關係的政治基礎。如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害；希望加方在涉及中國核心利益的問題上，採取正確的態度和立場。第三是堅持獨立自主，排除不必要的外部干擾。

喬利表示，加中關係處於困難階段，加方願同中方坦誠相待、相互尊重，本着向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係。

兩人又談到烏克蘭問題，王毅重申，中方呼籲各方冷靜理性思考，為和平創造機會，為談判開闢前景。中方將繼續本着客觀公正立場，發揮建設性作用。