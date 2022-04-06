上海今再開展核酸或抗原檢測　繼續分區管控

上海市周三（6日）新冠疫情防控工作新聞發布會上表示，根據周一（4日）核酸篩查情況，經專家綜合研判，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，當日在全市範圍內再開展一次核酸或抗原檢測。

市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，該市決定再開展一次核酸或抗原檢測，是要把前一次篩查發現的感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。有關新一輪檢測的安排，將以本月1日至5日期間有感染者的居民小區（單位、場所）作為重點地區，實施一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測；快遞外賣等從事城市服務保障且尚在流動中的人員，在屬地實施一次核酸篩查，採用單人單管採樣檢測；對行動不便的病人和高齡老人等特殊人群，安排專人上門採樣。

至於在上一輪全市檢測中沒有感染者的居民小區（單位、場所），將開展一次抗原檢測。如抗原檢測結果顯示感染，需進行單人單管核酸採樣覆核。核酸檢測顯示感染但正在落實轉運的人員，不列入本次核酸和抗原檢測範圍。另早前混管檢測感染但個人覆核結果未出的人員，暫緩實施核酸和抗原檢測；對覆核結果無感染者，再做一次單人單管核酸檢測。

記者會又稱，在本次檢測全部完成前，全市繼續實行分區管控。各區、各部門、各單位要做好民眾生活物資配送，保障民眾買菜食飯問題。快遞外賣員等從事城市服務保障的人員要嚴格做好閉環管理。會上又強調，有特殊需要的兒童感染者，其監護人可自願申請陪同照顧。