抗議大學防疫政策　研究生遭開除學籍

內地新冠疫情日趨嚴重，多地先後實施防疫措施。山東省煙台市魯東大學一名研究生，近日因反對校方的防疫政策而在校內抗議，但其後遭開除學籍。該研究生強調自己是行使其言論自由的權利，並考慮對校方提出申訴。

現年38歲的研究生孫健就讀於魯東大學的中國歷史文化學院，他上月27日下午5時許在校內舉牌遊行抗議，表達其對封校、高頻率的全員核酸檢測、對學生實施過於嚴格的管控，以及一切以防疫至上的措施堅決反對。孫表示，在其長約20分鐘的抗議中，屢次遭校方人員阻撓，甚至將其按倒在地並搶走其手機。

校方隨後發公告表示，孫自去年12月起，接連在微信公眾號上發表對當局，及學校疫情防控措施的「不實和不當言論」，且屢教屢犯和不顧校方勸阻，繼續在社交平台上發布其抗議影片及言論，故以其嚴重擾亂校園秩序為由，作開除處理。

孫受訪時指，校方的防疫政策為學生帶來極大困擾，在疫情並無在該市及校園內出現時，校方不僅禁止他們網購、禁止於餐廳內用餐、封閉圖書館，更不允許本地學生自由出入校門。孫認為校方對教職員家屬及外國留學生的態度，與本地學生不一，並未做到一視同仁，學校的防疫措施更是非必要的。孫表示儘管預料到相關後果，但人需要為不公發聲，故將堅決捍衞自己的權益。