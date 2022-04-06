揚中市以水利設施為名　長江河道非法建酒店

生態環境部周三（6日）表示，中央環保督察組近日發現，江蘇省鎮江市長江幹流岸線的清理整治工作不力，目前該範圍仍出現多個涉嫌違反水法和河道管理等法例的項目，產生嚴重破壞生態及污染的問題，包括有酒店在重要的資源保護區附近非法興建。

鎮江市被列入須整治的項目共142個，惟督察發現相關違規項目未有全部被納入清理整治清單，存在少報及漏報問題，仍有19個涉河建設項目未取得審批，當中9個屬對環境風險較大的化工項目。鎮江市下轄的揚中市有關部門被揭，以水利設施名義於長江河道內建設西沙灣星空酒店，毗鄰長江（揚中市）省級重要濕地和暗紋東方魨刀鱭國家級水產種質資源保護區。該市明知項目違法，但在上級排查時仍將其報告為水利設施。

其他不少項目亦涉及侵佔長江河道，並含有大量廢棄設備和危險化學品，對長江生態環境安全形成威脅。更有項目涉及違規建設且仍未整改，遺留大量工業固體廢物及污泥，導致環境存在風險隱患。甚至有項目將含油廢水排入長江，擅自停運污水處理設施。

督察組表示，該市對長江生態環境保護修復的重要性認識不足，導致清理及整治長江岸線違規項目的工作不到位，且監管執法不力。對此，當局將會作進一步調查及核實情況，並按要求落實後續工作。