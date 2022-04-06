阻斷校內疫情傳播　全省大專逾1.9萬人返校

來自其他地市的工作組向長春疫區提供支援。

吉林省多家大專院校在本輪新冠疫情爆發初期出現大模規校內感染，據該省政府周三（6日）在疫情記者會表示，經各院校反覆檢測，並對感染和接觸者轉運隔離，截至目前，22所涉疫院校共安置返校師生19,274人。

記者會稱，吉林省各院校採取抗原檢測初步篩查、核酸檢測覆核的方式，對感染者及新排查出的密初接觸和次密初接觸人員及時採取轉運隔離措施，阻斷校內疫情傳播。各院校主動對接集中隔離點和救治醫院，對符合解除隔離和治愈出院條件的師生及時組織返校，至今安置返校師生包括解除隔離17,654人、治愈出院1,620人。

為確保患者及時得到有效治療，該省透過完善中醫藥診療方案，加大對重點風險群體干預力度。同時，統籌增加「黃碼醫院」數量，嚴格落實預檢分診各項措施，多平台公布便民就醫用藥渠道訊息，保障群眾正常就醫需求。黃碼醫院是專門為封控區、管控區隔離（觀察）人員，以及健康碼為紅碼或黃碼人員，提供血液透析、孕產婦分娩、腫瘤放化療、嬰幼兒診療及其他急危重症等特殊診療服務的醫院。

另於該省目前病例最多的長春市，來自四平、通化、梅河口等市的工作隊分別為多個疫區提供支援，包括開展篩查、發放抗原試劑盒、增派一線醫護人員對患者轉運隔離救治，以及協助小區封控消毒。