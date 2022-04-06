羅智強宣布參選桃園市長　辭任國民黨副秘書長

國民黨籍台北市議員羅智強周三（6日）凌晨零時1分在Facebook宣布即日起辭去黨副秘書長一職，並將參選桃園市市長，但不會脫黨。羅周三上午10時召開記者會稱，希望與陳時中來一場君子之爭。

羅在Facebook發表4點聲明包括，他參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；會尊重黨中央最後的提名結果；對有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳造成反彈，他也深自檢討反省；最後他宣布即日起辭去國民黨副秘書長一職。

羅智強表示，雖然他與黨主席朱立倫對在選舉中勝出的路徑看法有所不同，但不要懷疑他們爭取贏出的決心，民進黨也不必抱看好戲的心態。他又指出，從民調來看，不管國民黨派誰出選都會輸給陳時中。羅稱如果自己有機會被提名，也希望對手會是陳時中這個強敵，希望跟他來一場君子之爭。

被問為何不一併辭掉台北市議員的職務，羅表示很多朋友希望他不要辭，指會對黨有帶來壓力。他也徵詢台北市議會黨團意見，包含議長陳錦祥都希望他三思再做決定。他強調自己會履行市議員的職務，大家可透過出席率、提案作檢查。

東網駐台記者郭良傑報道