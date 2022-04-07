上海新冠本土病例又創新高　單日增19982宗

上海市衞健委周四（7日）通報，在周三（6日）新增19,982宗新冠肺炎確診病例，包括322宗本土病例和19,660宗無症狀感染，又再創單日新高。國務院副總理孫春蘭目前正在上海指導疫情防控工作，周三指上海疫情防控形勢嚴峻複雜，除有序推進新一輪全員核酸檢測，同時加快建設方艙醫院和集中隔離點。

通報顯示，上海市新增的本土患者分布於浦東新區、黃浦區、靜安區和普陀區等地，多為本市閉環隔離管控人員、在風險人群篩查中發現或由早前的本土無症狀感染者轉為確診患者。目前已追蹤到865名密切接觸者，均已落實集中隔離觀察，防疫人員對患者曾活動過的場所已進行終末消毒。

孫春蘭周三表示，上海疫情需做好各項防控工作刻不容緩，要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測，提升核酸檢測質量和效率，真正實現風險人員早發現、早管控，同時加快建設方艙醫院和集中隔離點。孫春蘭又指，上海承載聯通內地及國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障城市核心功能正常運轉，全力守護群眾安康。

上海市委周三晚發布致全市共產黨員的公開信，指當前上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，守護人民生命健康、上海城市安全有序，已經到了最緊要時刻。能不能打贏這場大仗硬仗，是對他們現實而重大的考驗，唯有排除萬難，去奪取勝利。