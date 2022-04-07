傳染疫主人被帶走隔離　防疫人員即打死小狗

上海的新冠疫情持續，不少主人擔心自己一旦被隔離，沒法照顧寵物，紛紛建立群組互相照應，但未料近日傳來寵物犬被防疫人員打死的悲劇。網傳消息指，當地一名狗主因染疫被帶走隔離，惟被留下的寵物犬隨即被防疫人員手持鐵剷打死，引起社會關注。

事發於浦東新區曹路鎮星海家園，有附近居民拍下事發情況，片中傳來該隻哥基的慘叫聲，防疫人員手持鐵剷向牠多次重擊，牠最終倒地不起，現場有人大聲批評及要求停手。據報狗主感染了新冠病毒，當時剛剛被巴士載走，其飼養的哥基獨自留在小區內，詎料慘遭毒手。

另有網傳聊天截圖顯示，一名自稱是狗主的女子強調沒有棄養該哥基，但因為家中已沒有狗糧，遂抱出來讓居委照顧，對方拒絕又不肯幫忙送回家，反指是狗主棄養在先。狗主稱，本來想放在外面讓牠做流浪狗也好，不必餓死，沒想到他們一走狗便給打死。

網民紛紛批評涉事者殘暴及不文明的行為，要求立法懲治；亦有人理解在疫情下，居委連業主也照顧不來，難以兼顧小狗。當地有飼養寵物的民眾周三（6日）發信，表示理解該市和醫療警衞工作者承受很大的壓力，但認為殺狗屬個人行為，不應獲管理部門寬恕。