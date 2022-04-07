國家糧食局前副局長徐鳴　涉受賄被起訴

最高人民檢察院周四（7日）消息指，前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，經最高檢指定，由福建省廈門市人民檢察院審查起訴。廈門市人民檢察院近日已向廈門市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，徐鳴利用擔任國家經濟貿易委員會對外經濟貿易司外商投資處處長，對外經濟協調司外資企業處處長、副司長，商務部市場體系建設司副司長、司長，商務部綜合司司長，重慶市委副秘書長、秘書長，重慶市委常委、秘書長，國家糧食局黨組成員、副局長等職務上的便利，為他人謀取利益，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人謀取不當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

起訴內容又指，徐鳴離職後利用曾擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額巨大，依法應以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。現年64歲的徐鳴是安徽鳳陽人，1975年12月參加工作，1977年12月加入中國共產黨。他於去年7月涉嫌嚴重違紀違法受查，今年初被通報開除黨籍及取消待遇，並於2月被捕。