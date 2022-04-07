兩省為上海提供6萬隔離房　財政部門付食宿費

防疫人員在杭州一間酒店消毒隔離房間。

上海疫情嚴峻，江蘇省、浙江省等上海周邊地區加入支援行列，兩省本月初緊急為上海密切接觸者等相關人員，共提供6萬間房源作隔離之用。江西省支援上海醫療隊部分醫護人員周三（6日）抵達上海新國際博覽中心方艙醫院，完成交接工作，接管N3、N4、N5艙，每艙有1,500張床位。

江蘇南京市、揚州市和浙江杭州市多間酒店，近日開始接待從上海轉運至當地的密切接觸者和次密切接觸者。揚州邗江區疫情防控指揮部一名工作人員周三表示，目前邗江區有3家酒店用於接待來自上海的密切接觸者，酒店接待能力約有450人左右，目前一切準備就緒。

杭州千島湖多間酒店亦參與其中，開元龍庭酒店負責人周三表示，自周一（4日）開始，該酒店已接待逾200人，酒店安排30多名服務人員保障隔離人士的生活所需，有政府部門的防疫小組進駐酒店。

當局要求，所有跨省轉運人員須集中隔離14天，隔離期間所有食宿費用，由財政統一負責，不向個人收取費用。包括待轉運密切接觸者、司機、隨車工作人員等所有跨省轉運人員，出發前需持有24小時內核酸檢測無感染報告。