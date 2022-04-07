民航局就東航空難開會　強調深刻反思加強排查隱患

中國東方航空MU5735客機上月21日在廣西梧州市墜毀，132人罹難。美國全國運輸安全委員會（NTSB）周三（6日）表示，正協助中方下載飛行數據紀錄器的數據；駕駛艙語音紀錄器的數據已於上周着手下載。中國民航局同日召開全國民航航空安全電視電話會議，強調要深刻反思事故，加強排查整治安全隱患。

民航局局長馮正霖在會上強調，全行業要進一步深化對航空安全規律的認識，正確認識行業當前安全態勢，壓實責任，深化排查整治安全隱患，確保航空運行和人民生命絕對安全。他強調要進一步深化對航空安全5個屬性的認識，包括安全思想認識、專業隊伍建設、規章標準執行、安全保障能力、安全責任落實，要更加深化對航空安全工作政治屬性的認識。

馮正霖要求堅持動態清零，全面做好民航領域安全隱患排查治理，加強對航空安全風險的實時監測、預警與輔助決策技術方面的基礎研究，努力用大概率思維防範小概率事件。報道指，在上月22日至周三開展的行業安全大檢查中，各生產運行單位以大檢查為契機對自身安全運行管理進行了一次全面體檢，邊查邊改，及時查漏補缺，排查整治了一批安全隱患。