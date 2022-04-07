多地推三孩家庭置業補貼　綿陽最高2萬人民幣

內地出生率低，人口老化嚴重，當地放寬至三孩政策後，多地政府向三孩家庭發放置業補貼，以鼓勵生育。其中四川綿陽城區按建築面積為多孩家庭提供每平方米200元（人民幣，下同，約246港元）的置業補貼，每戶最高可獲2萬元（約2.4萬港元）。甘肅張掖市臨澤縣的相關買樓補助最多為4萬元（約4.9萬港元）。

四川省綿陽市住房和城鄉建設委員會上周六（2日）發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知（徵求意見稿）》，對多孩家庭給予購房優惠政策方面，對符合政策生育二孩、三孩的家庭，在綿陽城區購買新建商品住房時，提供財政補助。同時鼓勵開發企業對多孩家庭，在給予最高優惠的基礎上再給予特別優惠特別優惠的額度不計入低於備案價15%內。

另甘肅臨澤縣是內地首個出台向三孩家庭提供置業補貼的地區。當地去年9月已提出對生育二孩、三孩的當地戶籍常住家庭，在城區購買商品房時，給予4萬元政府補助；在周圍村鎮等集中居住區購買商品房，也有3萬元（約3.7萬港元）資助。

內地有專家表示，置業補貼政策的效果因地而異，中西部和北部的一些城市，由於本身房價水平較低，在這個基礎上給予一些置業優惠，政策力度會顯得更大，對於減輕置業負擔、鼓勵生育的作用更加明顯。