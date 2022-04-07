內地隱形眼鏡市場亂象頻生　用家角膜潰瘍險盲

內地美瞳隱形眼鏡（港稱「大眼仔」）行業參差不齊，市場亂象頻生，有代理將成本為2元（人民幣，下同，約2.5港元）的劣質產品充當進口貨。北京早前曾有用家佩戴美瞳後，出現眼角膜潰瘍等情況。內媒周三（6日）報道稱，面對美瞳亂象，相關部門工作人員應該直視問題，嚴格履行監督職責。

內地民眾受疫情影響，外出時對眼妝的要求高，美瞳需求應運而生。有專家分析，喜歡購買美瞳的民眾多數是一些社會經驗不足的在校生或初入職場人士，他們多選擇顏色好看、價格較低且能長時間佩戴的美瞳。大部分消費者傾向於私下買賣，例如通過社交平台找代購或美瞳代理購買。

相關數據顯示，近5年來美瞳市場規模快速攀升，年複合增長率高達41%，2020年終端銷售額超過200億元（約250億港元）。美瞳市場繁榮發展的同時，代理、商家等大量人員湧入，也帶來了產品標準不一、商家資質存疑等問題，而劣質產品亦會危害眼睛健康。

美瞳佩戴時直接貼附在角膜淚液層上，內地將此類產品以第三類醫療器械進行監管，銷售者須持有營業執照、醫療器械經營許可證。如果在電商平台上銷售，還需要網上銷售藥品的資格證，然而許多從業者並沒有相關資格。

近年來，內地不時有因為經常佩戴美瞳導致視力下降、引發眼疾等新聞。北京去年4月曾有一名初中男生戴美瞳險失明，其眼睛經常發紅和流淚。家長將其送院治療發現，男生的左眼角膜有一個潰瘍灶，深度達到角膜的一半。眼科醫生坦言，「如果晚幾天就診，角膜可能就會潰瘍穿孔」。

另有美瞳代理表示，雖然有美瞳標註來自日韓，但其經手的美瞳幾乎都是從內地倉庫發貨，亦曾對美瞳來源不明感到擔憂。江蘇揚州一間美瞳小工廠早前被揭在沒有任何資格下，4個多月賣出120餘萬副假美瞳產品。一位從事美瞳行業多年的平台店主表示，國內貼標的仿品，成本價才2元至8元（約9.8港元）不等。