醫護連續工作12小時被拒離開　防疫人員爆衝突1死

上海市疫情持續嚴峻，多區維持防疫封控措施。該市閔行區及靜安區相繼傳出有協助防疫的人員發生衝突。閔行區有醫護人員連續工作12時後，準備離開時受阻。靜安區更有防疫人員在爭執期間意外死亡，警方已介入調查。

日前流傳一段影片顯示，閔行區一個小區內前來支援協助採樣的上海腫瘤醫院醫護人員，與社區義工發生爭執。醫護人員表示，他們已經超時工作很久，且在此期間「一口水都沒喝過」，正欲離開之際卻遭義工攔住，並指希望醫護人員能完成核酸檢測的工作再離開。惟醫護負責人稱眾人的防護服已髒了，且當時亦未曾更換過，可能有感染的風險，故堅持要離開，雙方因各執己見而發生口角。

事後浦錦街道辦事處公開致歉，表示因時間倉促導致未能周詳組織工作，涉事醫護人員加班工作，且期間僅在下午用餐時稍作休息。醫護接到醫院需其立即回去值班的通知後，已立刻與有關部門協調，懇請對方派員支援剩下的工作。涉事義工其後亦表示當時不了解情況才導致衝突發生，為此感到抱歉。

此外，靜安區周一（4日）一名65歲解姓男子在維持小區的核酸檢測秩序時，因發現其侄女的兒子薛某偉值班遲到，且亂扔垃圾，遂對其批評教育，繼而發生肢體衝突。解男隨後忽然倒地不起，經搶救證實無效身亡。警方目前已對薛男採取刑事強制措施。