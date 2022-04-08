佛山副食品市場起火　釀3死2傷

廣東省佛山市一個副食品市場周四（7日）凌晨發生火警，官方事後通報，事故共造成3人死亡，2人受傷。據市場內商戶對內媒稱，起火位置是一個水果檔，事發時店員正在店內休息，事發後當地已開始整治「三合一」違規住人場所。

從現場畫面所見，市場內有大棚起火，消防其後到場將火撲熄，大棚結搆已被燒塌，現場堆放着大量膠箱。市場內一名商戶表示，最先起火是一個水果批發檔，這類店鋪一般晚上10時之後關門休息，早上4時開門供客戶取貨。店員為方面，一般住在大棚二樓。該商戶又稱，附近村的管理員於火警發生後通知，將開展「三合一」違規住人的整改活動，即指違反在生產、倉儲、經營場所生活住宿的行為。

佛山市南海區消安委辦周四發通報稱，南海區獅山鎮羅村華南水果副食品城周四凌晨1時許發生火警後，區消防、公安、應急、醫療等急救力量隨即到場救援。現場明火於凌晨1時55分已被控制，凌晨3時15分現場明火全部撲滅。事故中傷者已第一時間送往當地醫院救治，目前無生命危險。有關善後工作正在進行中。

目前，佛山市已成立事故調查組，正開展事故調查處理工作，將依法嚴肅追究相關單位和人員的責任。同時，我區將舉一反三，全面排查整治生產安全隱患和消防安全隱患；對全區各類批發市場、專業市場進行全方位大排查、大整治，全力防范各類事故發生。