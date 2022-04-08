台灣前總統府資政彭明敏離世　終年98歲

台灣前總統府資政彭明敏周五（8日）清晨5時55分離世，終年98歲。彭於1996年曾代表民進黨參選台灣的總統，由於他在台獨運動具有代表地位，在綠營素有「台獨教父」稱號。

財團法人彭明敏文教基金會周五上午證實彭明敏離世的消息，指一切從簡，不辦任何形式的喪禮，入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。彭於1923年出生在醫生世家，大學赴日本攻讀政治，卻遇太平洋戰爭爆發，1944年坐船往長崎投靠兄長途中遇美軍轟炸，失去左臂。

彭之後到法國留學，獲巴黎大學博士學位，曾是最年輕的台灣大學政治系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問。1964年，他與謝聰敏和魏廷朝共同起草《台灣自救運動宣言》，被當時的國民黨政府判囚8年。他於1970年在特務監視下逃離台灣、抵達瑞典，在海外流亡了20多年，直至1992年才返台。

返台後，他於1996年參與角逐第一屆民選總統，最終敗於當時代表國民黨出選的李登輝。李登輝當選後曾邀彭擔任總統府資政，但遭彭拒絕。直到2000年綠營執政，他才答應當時台灣的總統陳水扁邀請擔任總統府資政。