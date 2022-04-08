台今增384宗本土新冠　再創今年單日新高

台灣周五（8日）通報新增507宗新冠確診病例，本土個案佔384宗再創今年單日新高，其餘123宗為境外輸入病例。中央流行疫情指揮中心同日發布居家診療新指引，只要確診者是年輕、不是孕婦或不需洗腎者的無症狀、輕症個案，同住者及居家環境也符合條件，即可在家隔離。

本土病例中，新北市新增146人確診佔最多，其次為高雄市58宗和台北市54宗，其餘分布於基隆市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、彰化縣和台東縣。新增境外輸入病例為67男56女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，分別於上月27日至周四（7日）從印尼、英國、柬埔寨、加拿大、菲律賓、香港、泰國等地入境。

台灣的蔡英文總統周五原計劃到指揮中心視察，惟當日下午突然通報總統官邸曾有確診者進出，蔡英文快篩結果為無受感染，總統府發言人張惇涵隨後表示取消相關行程安排。

指揮中心指揮官陳時中表示，確診者居家照護有4項原則，先是確診者及同住者均為65歲以下，未懷孕及不需洗腎者，他們需以一人一室隔離，同住未確診者最多4人居家隔離10日，期間要定期做快測。隔離期滿後，確診者需實施7天自主健康管理，同住者則是7天加強版自主健康管理。地方政府將成立關懷服務中心，追蹤關懷隔離人士。

同日，台灣的移民署宣布針對2020年3月21日或以前入境，目前尚未逾期停留的外國人，再次自動延長其在台停留期限30天。