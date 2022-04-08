助破第一島鏈　陸電子戰飛機逼近台日

中國大陸加強在西太平洋地區的軍事活動，日本自衞隊周四（7日）在沖繩縣以南空域首次發現解放軍運9電子戰飛機，日方戰機緊急升空應對。該軍機被指有助解放軍突破第一島鏈限制，電子壓制、干擾及癱瘓敵軍防空。

日本防衞省統合幕僚監部周四表示，解放軍1架運9電子戰飛機當天上午至下午在沖繩縣石垣島和宮古島以南的太平洋空域飛行。它從台灣方向往東飛行，然後掉頭向西移動，但沒有侵犯日本領空。日本防衞省公布的照片顯示，在該架運9電子戰飛機的機體下，有多個疑似天線的凸起物。運9衍生出多款機型，過往日本發現巡邏機、情報收集機的型號，但發現電子戰型號的行蹤尚屬首次。

根據台灣同日發布的西南空域空情動態，解放軍當天分別出動2架殲11戰機，1架運8電子戰飛機及1架運9電子戰飛機；該架運9電子戰飛機沿着台方防空識別區南緣飛行，取道巴士海峽後在東南海域飛入該防空識別區，之後飛往石垣島和宮古島以南的空域。這款軍機負責對敵縱深部署及進行電子偵察，並配合突擊機隊實施大功率電子壓制，干擾及癱瘓敵軍防空系統令對方雷達「變盲」。

此外，解放軍周五（8日）向台灣西南空域派出運8電子戰飛機、米17直升機、武直10直升機、殲11戰機各1架，台軍派遣空中巡邏兵力應對，實施廣播驅離及防空導彈追蹤監視。值得留意的是，米17直升機與武直10直升機是編隊飛行。