Tesla召回12.7萬輛Model 3　存機件故障隱憂

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）周四（7日）宣布召回中國逾12.7萬輛Model 3電動車，指存在機件故障有機會導致車輛行駛失去動力。另外，湖北省武漢市一名Tesla Model X車主日前投訴煞車失靈，Tesla周四反駁是因超速、地面濕滑造成，強調煞車系統正常。

Tesla召回2019年1月11日至今年1月25日期間生產的部分進口及中國產Model 3，指車輛的後電機逆變器功率半導體元件因微小製造差異，或會在車輛使用一段時間後故障，導致汽車停車時無法啟動，行駛時失去動力，存在安全隱患。Tesla會為召回車輛免費升級電機控制軟件，更換出現相關故障的後逆變器。

另外，武漢車主聶先生投訴其5年車齡的Model X 100D上月底煞車失靈、軚盤無法轉動，導致車輛在時速30公里下煞車5秒後，仍以時速15公里在地下停車場撞牆，損壞嚴重且安全氣囊彈出。聶先生質疑，電動車能量回收系統干擾正常煞車，要求Tesla賠償新車，以及醫療費、精神損失費等。

Tesla一名負責人反駁，聶先生當時所在地下停車場規定車速為時速5公里，司機已經超速6倍，且地面濕滑導致摩擦力低，制動距離不足造成撞車，與電動車本身品質無關。負責人續指，當時汽車感應到地面附着力減小才啟動防鎖死煞車系統，同時為防止側滑而啟動車身電子穩定系統，導致軚盤無法轉動，上述功能均保護了車主安全。