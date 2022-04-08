疫下封控難買糧食　蛋糕卻能輕易網購

上海市陷入長期封控管理，民眾基本生活大受影響。一名居住當地的外國人周四（7日）在社交網透露，一家四口依靠送貨補給糧食，但成功購買的難度愈來愈大，反而一些非必要的物資如生日蛋糕卻輕易到手，令人費解。

報稱任職數據合規律師的納爾遜（Jared T Nelson）表示，截至周四已經與家人被困家中20天，因無法外出而只能夠透過網上訂購食物送到所在小區。惟他10天前開始發現愈來愈少食物可以選購，「牛奶或大米突然缺貨，絕望之下我們嘗試從便利店購買薯片或汽水等垃圾食物，但仍然有數天甚麼也買不到」。

雖然情況其後開始改善，但納爾遜同時發現送貨訂單出現令人意想不到的貨物，例如鮮花、寵物糧食、蛋糕及生日物品，形容在面對幾乎無法獲得任何肉類、大米或水果時，上述情況令人費解。由於有網民聲稱在上海市的朋友，成功以送貨形式得到蛋糕，以證明當地缺乏糧食是假新聞，納爾遜於是親自驗證。

納爾遜如常查看用於網上訂購食物的應用程式，發現一如以往沒有肉類、魚類、麵食、大米，但卻有生日蛋糕供應。他於是訂購一個看看情況如何，結果訂單立即得到接受，很快有人到店內取貨，大約兩小時後已經送到其所在小區。

對於上海市有很多人沒有足夠糧食應對封控管理，納爾遜反問「難道讓他們吃蛋糕嗎」，表示「我們現時只想要肉類及新鮮水果」，以及解決基本生活必需、持續及可靠的食物發送。對於「有蛋糕無肉送」，他形容事情可以是荒謬。