託人長途送餐酬謝太少　孝女遭網暴傳跳樓亡

上海市虹口區一名女子因擔心患有聽障的父親，於是委託外賣員運送自製菜餚給住在青浦區的父親，事後酬謝外賣員200元（人民幣，下同，約246港元）；其後有人將事件分享至微博。有網民認為女子酬謝太少，於是在評論區對女子熱嘲冷諷。內地周四（7日）網傳，女事主已跳樓自盡。警方同日證實虹口區有人跳樓身亡，惟未說明死者身份。

微博博主「脊梁in上海SH」周一（4日）轉載外賣員長途送餐一事，並發表個人評論讚揚外賣員不辭勞苦，願意長途拔涉27公里耗費近4小時送餐。不過更多網民關注女事主酬謝情況，有人批評女子太吝嗇，認為外賣員犧牲了時間和精力，需支付更多報酬。女事主及後現身評論區解釋，家中只有丈夫作為經濟來源，而且家中有一個小孩，酬謝200元已經是極限。

然而部分網民卻不買帳，更指摘女子「賣慘」，「連我一個大學生都覺得200少了...起碼500」，當中更有網民認為女子在欺負外省人，相關評論獲至少1,000人贊同。直至周三（6日），當地網傳女子因不能承受網絡輿論，選擇跳樓自殺。翌日，當地派出所證實有人死亡。

當事外賣員、31歲的王棋（化名）解釋，當日送餐時因遭遇一連串事故，才令送餐時間從原定的1.5小時大幅延長。王棋強調不在乎報酬多寡，只是念及女事主的一片孝心，才幫她送餐。轉載事件的微博博主「脊梁in上海SH」後來表示，後悔未有及時阻止網暴，希望網民不要轉發跳樓相關影片，以免對死者家屬造成二次傷害。