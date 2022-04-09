收百萬人民幣打賞惹議　反詐網紅辭警職

河北省秦皇島市警察陳國平，早前因在社交平台直播宣傳反詐騙知識而走紅，並收到約100萬元（人民幣，下同，約123萬港元）的直播打賞。他周五（8日）宣布已經從秦皇島市公安局海港分局辭去警察一職，並放棄使用「反詐騙警察老陳」直播帳號，改以普通人的身份進行反詐騙與公益宣傳。他表示不想公職與個人公益宣傳衝突。

陳國平自2019年以「反詐騙警察老陳」帳號直播，隨後藉改編真實案例在網上發布影片，逐漸得到網民關注。直至去年9月2日，他與另一名直播主聯動直播，期間對方突然摘下假髮，向陳國平自首承認女扮男裝詐騙。直播影片隨即獲網民瘋傳，令「反詐騙警察老陳」的粉絲數達到了181萬人，正式成為一名網紅。

到上月27日，陳國平往常公益直播時收到100萬元巨額打賞，引起關注。他當晚在直播時宣布所有收入將用於公益用途，完成後將向大家公示。然而，打賞事件引起部分網民向陳國平所屬警局舉報。有人批評，陳國平身穿警服直播，多次在直播中收受價值不菲的禮物，涉嫌以公務員身份牟利。亦有人不滿陳國平和奇裝異服的直播主合作，實質上有損公務員形象。

陳國平周五表示，「考慮到給單位添了不少麻煩，我決定辭職」，並展示自己已捐出約79萬元直播收益予公益機構，未來會以私人帳號繼續反詐騙直播。秦皇島市公安局海港分局政治處周五亦證實陳國平已辭職，表明尊重他的個人選擇。

有網民認為，陳國平一直得益於警察身份才會爆紅，預計他辭去職務後的反詐宣傳不會再起到任何效果；「能火是因為有警察的身份。失去了這個身份就只是個網紅」。亦有人批評舉報者稱，「老陳做的事利國利民，應該得到有關部門的保護，不能任由壞人的舉報；舉報他的人是別有用心」。