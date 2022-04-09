全市將再核酸檢測　分3級防疫放寬封控

上海市封控多日，嚴重影響市民生活及經濟活動。市政府周六（9日）宣布全市將再開展一次核酸檢測，根據結果實施分區分級差異化防控，讓近期沒有報告感染病例的社區居民，可出外活動。

記者會指出，自周一（4日）至周六凌晨零時，上海累計篩查約9,527萬人次，在已完成檢測的樣本中累計檢出9.44萬多名感染。篩查結果顯示，近期該市每日感染人數處於高位，感染人數前五位地區分別浦東新區、閔行區、徐匯區、黃浦區和嘉定區。上海市疫情呈現區域聚集性的特點，尤其是人員密集的單位、企業、老舊村居等。

政府指，上海市結合之前多輪篩查的情況，擬開展新一輪全民核酸檢測，是為有效遏制疫情擴散蔓延，盡快實現社會面動態清零的目標。根據檢測結果分析研判後，上海會依據風險程度大小進行階梯式管理，把各居住小區、自然村或單位、場所劃分成封控區、管控區和防範區。

防範區是指近14天內沒有感染者報告，防控策略是減少流動，避免聚集，可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集。管控區指近7天內沒有感染報告，區內將實施7天居家健康監測，足不出小區、嚴禁聚集、錯峰取物，原則上大家可以下樓走走。封控區則是近7天內有感染者報告，將實施7天封閉管理，區域封閉、足不出戶、服務上門。