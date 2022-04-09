廣州現Omicron亞型BA.2病例　全市核酸檢測

廣東省廣州市周六（9日）通報兩宗感染新冠變種毒株Omicron亞型BA.2的病例，且可能在社區傳播。全市11區周六開展全民核酸檢測，部分區域即日起實施分級分類防控措施。

廣州市衞健委副主任陳斌表示，感染BA.2的患者居於白雲區和天河區，分別是7歲和41歲男性，與白雲區棠景街疫情有關。基因測序結果顯示他們感染的毒株與廣東省目前驗到的毒株同源性不高，可能是一條新的傳播鏈。

市疾控中心黨委書記張周斌分析，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州其他地區散播的可能，當地形勢較去年Delta變種毒株的疫情防控更嚴峻，需要更快、果斷、嚴格落實各項防控措施，以遏制疫情進一步發展。市新冠疫情防控指揮部周六發通告，即日起把三元里大道部分區域劃定為封控區，進行嚴格封閉隔離和足不出戶管理，目的是「以快制快」，截斷病毒傳播。

前一晚，廣州市越秀區和白雲區連夜開展全民核酸檢測。截至周六上午9時，白雲區已完成逾275萬份核酸採樣。番禺區周六宣布對12個鎮街採取大規模核酸檢測；黃埔區青少年宮、廣州市青年文化宮暫停所有課程及線下活動；花都區暫停轄內殯葬服務場所現場祭掃。