美增空中戰力制華　兩棲攻擊艦變航母

面對中國海空軍力急速發展，美國海軍與海軍陸戰隊近日測試「閃電航空母艦」作戰概念，首次在兩棲攻擊艦部署20架F35B閃電II型隱形戰機，大幅提升美軍在太平洋地區投射航空戰力的能力，變相增加派駐區內的航空母艦數量。

美國海軍陸戰隊表示，兩棲攻擊艦的黎波里號上月30日至周五（8日）在加州對出的太平洋海域，與短距離起飛及垂直降落的F35B驗證「閃電航空母艦」作戰概念，創下美國兩棲攻擊艦搭載這款隱形戰機的最高數量紀錄，亦多過去年配備18架的英國航空母艦伊利沙伯女王號。軍方指驗證如何在兩棲攻擊艦操作大批F35B，強化參與更多、更高強度聯合作戰的能力，應對更強大的空中對手。

的黎波里號與前一艘的姊妹艦美利堅號同屬美利堅級，均重視航空戰鬥，它們取消傳統用於兩棲登陸作戰的井圍甲板，改為擴大艦載機的機庫、維修區、零件與支援設備儲存空間、油料庫，大幅提升航空戰力。兩艦今後可以配備兩個F35B中隊，或12架MV22B運輸機、4架CH35E直升機、6架F35B支援登陸部隊。

美國2003年入侵伊拉克時，安排兩棲攻擊艦巴丹號及理查德號各配備兩個AV8B鷂式攻擊機中隊，為地面部隊攻向首都巴格達的行動提供空中支援，所以兩艦當時被稱為「鷂式航空母艦」。惟「閃電航空母艦」作戰概念仍然面對不少問題，包括自身缺乏艦載空中加油機及空中預警機時，如何操作兩個F35B中隊。

值得一提的是，根據美國國防部發放的照片，2008年正式退役、近年多次被拍到現身空中的空軍F117隱形攻擊機，與一架測試「閃電航空母艦」作戰概念的海軍陸戰隊F35B飛越的黎波里號，未知是否展開異機種空戰訓練（DACT）。