大甲鎮瀾宮媽祖起駕　綠營政要全缺席

台灣台中市大甲區鎮瀾宮周五（8日）深夜11時恭請媽祖起駕，展開一連9日8夜的遶境活動。民進黨今年未派政要參與起駕儀式，有別於台灣的蔡英文總統去年親自請媽祖出神龕。台媒分析，今年適逢縣市長選舉，且去年民進黨在台中市立委補選力壓鎮瀾宮董事長顏清標之子顏寬恒，倘綠營出席場面尷尬。

按照慣例，每年鎮瀾宮會邀請總統、副總統、五院院長、地方縣市首長參與起駕儀式。顏清標周四（7日）受訪時提及，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的各黨各派，廟方都歡迎。台中市長盧秀燕今年提早於周五上午參拜，深夜僅派副市長黃國榮參與起駕。國民黨主席朱立倫未有到場，親民黨主席宋楚瑜則參與起駕儀式。

4年前鎮瀾宮起駕當天，國民黨前主席吳敦義率先前往參拜，傍晚由當年參選市長的盧秀燕恭迎媽祖上轎，深夜由民進黨籍前立法院長蘇嘉全、台中前市長林佳龍恭送媽祖出城，場面熱鬧。去年台灣正值半世紀大旱，蔡英文在立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇陪同下，恭請媽祖出神龕，祈求天降甘霖，並施放天燈祈雨。