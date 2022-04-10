南水北調東線工程　8年累計調水54億立方米

內地南水北調東線一期工程自2013年11月正式通水以來，連續8年累計調水出江蘇省超54億立方米。作為南水北調東線工程的「源頭」，江都水利樞紐工程目前是中國規模最大的電力排灌工程、亞洲最大的泵站樞紐。

江蘇省江都水利工程管理處相關部門負責人上周五（8日）接受內媒訪問，介紹南水北調工程的由來。2002年12月該項目工程展開，2013年8月南水北調東線一期工程通過全線通水驗收。工程從江蘇揚省州市境內的長江引水，一路向北穿黃河後自流到天津，另一路向膠東地區供水。

南水北調是國家戰略性工程，目的是緩解內地水資源夏汛冬枯、北缺南豐不平衡的問題。始建於1961年的江都水利樞紐，被譽為「江淮明珠」，長江水由此抽送向北，滋潤山東與河北。該水利樞紐建成以來，已累計抽江北送1,532億立方米，向里下河地區引水1,371億立方米，排洩淮河洪水逾1萬億立方米，抽排里下河澇水405億立方米，餘水發電逾1億度。

自南水北調東線一期工程正式投入運行以來，江都水利樞紐工程已累計抽江北送249億立方米，為服務南水北調東線工程沿線經濟社會高質量發展作出貢獻。同時，通過調水工程措施，擴大了調節運河水位、調蓄湖泊水量的能力，不斷優化水資源配置，統籌協調供水、航運、防洪、生態環境等需求。