網民批安徽重視理科　建議降高考文科招生分數

針對內地網民建議，安徽省應降低降低高考文科招生分數，安徽省教育廳周上周二（5日）回應稱，隨着國家產業結構調整，社會對文科生的需求相對較小，而普通本科、專科招生計劃為國家指令性計劃，省政府將努力使高考文理科生源比例與社會需求適應。

有網民上月在官媒網站留言稱，安徽高考招生近年偏重理工科，錄取本科分數線出現巨大差距，例如去年本科線文科為519分，理工科是415分，兩者差距達到104分，成為文理科招生分數差距最大省份。此外，安徽一間知名大學去年招生文科1,150人，理科則為4,300人，差距甚大。有網民認為，安徽不僅需要理工類技能型人才，也需要懂得哲學、歷史、國際關係及外交等新型文科人才。

安徽省教育廳回應時稱，教育部明確要求大專院校加強資源統籌，緊密結合國家重大規劃、重大戰略、國家安全和區域經濟社會發展產業急需，加大向國家戰略科技、關鍵核心技術攻關等專業傾斜。安徽省教育廳稱，今後將進一步加大宣傳引導工作，指導學校引導高中學生從興趣、愛好出發，充分考慮社會需求，在進行學業成績、專業、學校定位後，科學合理選擇文理科和選考科目。