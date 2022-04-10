猥褻女童判囚4年未服刑　小學教師被通緝落網

台灣台南市一名張姓小學教師涉嫌猥褻30多名女童，去年11月在最高法院被判囚4年，惟他事後並未向台南地檢署報到服刑。台南地檢署1月發出通緝令，台南市警方上周六（9日）到台中市埋伏，並將張男緝捕到案。

台南市警方調查發現，張男在法院出判決前已搬離台南住所，被台南地檢署通緝。警方表示，檢方於判決定讞後未啟動「防逃機制」，所以近日得悉張男消息後立即召開專案會議，指定善化分局主政查捕逃犯，刑事警察大隊、婦幼警察隊、新化、玉井分局協助偵辦。

張男被控於2017、2018年間在小學擔任教職，且為受害女童班級導師，多次於假日、寒暑假期間，要求受害女童到校練習，以幫女童擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸其下體及親吻臉頰、嘴巴，違反其意願，強制猥褻得逞10次。

法院一審認定張男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪等10罪，法院宣判後，張男不服上訴。直到去年11月，最高法院駁回上訴定讞。女童家屬認為張男的行為已侵害其身體、健康，並損害其貞操及性自主權，致精神痛苦甚大，向他索償500萬元新台幣（約137萬港元）。