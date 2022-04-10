全市繼續核酸檢測　逾1.1萬人出院和解除醫學觀察

上海的新冠疫情仍然嚴峻，周日（10日）舉行的防疫新聞記者會上指出，目前超過1.1萬人出院或解除醫學觀察，全市繼續開展全員核酸檢測。會上提及，對於出院和解除醫學觀察人員，所屬地方政府做好對接，不得阻攔他們回家，做好居家健康監測。有民眾批評核酸碼頻現故障，當局指系統訪問量短時間內劇增，造成系統響應速度減慢。

上海市衞生健康委一級巡視員吳干渝在會上表示，當地防疫目前到了最關鍵的時刻，全市進行多輪篩查，當局據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，據風險程度的大小，按照封控區、管控區、防範區「三區劃分」原則，進行階梯式管理。會上強調，容不得有絲毫的放鬆，要繼續控制流動，阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。

民眾關注生活物品安排，會上提及，網購平台將加大生鮮食品庫存儲備，糧食、肉禽、海鮮等均超平常2至3倍備貨，為上海地區提供超過1,600萬件米麵糧油等民生商品，可保障上海京東用戶近1個月日常供應。當局呼籲民眾無接觸式提取社區物資或速遞物品，要戴手套，對物品表面進行消毒後，靜置一段時間方可拆封。

上海早前推出核酸碼，民眾在使用過程中發現系統不穩定、長者不熟悉操作等問題。上海市大數據中心副主任朱俊偉表示，當局推出核酸碼代替原先健康雲的登記碼，前者主要方便幫助市民在核酸採樣時快速完成登記，一次生成，可截屏保存或打印，30天有效並可反覆使用。對於核酸碼的問題，他指由於系統訪問量短時間內劇增，峰值一度達每分鐘200萬次、每秒10萬次，造成系統響應速度減慢，部分人受影響。當局已啟動應急預案調整改善，把系統升級擴容。