大陸加快擴張核武庫　阻美介入涉台衝突

俄烏戰火下中國大陸與美國關係持續緊張，美國《華爾街日報》上周六（9日）引述消息指，大陸對美國構成威脅的評估有所改變，因而加快擴張其核武庫，甚至早在俄羅斯入侵烏克蘭之前已開始，更加強調發展核武作為威懾力量，阻止美國直接捲入可能發生的涉台衝突。

報道引述了解大陸領導層想法的人士指，陸方早在俄烏戰爭前已決定加快核武庫擴張，令陸美關係緊張加劇，但美國避免直接捲入俄烏戰爭，很可能加強陸方的上述決定。有大陸退役軍官認為，烏克蘭因失去核威懾力，才會陷入如今局面。接近大陸領導層的人士指出，大陸計劃維持一個不超過確保其安全利益所需的核武庫，同時認為其核武太舊，沒法對美國潛在的核打擊構成有效威懾，但大陸較差的核能力只會令美國的壓力更大。

美國軍事官員和安全分析師擔心中國的核擴張加速，或反映其願意進行突然的核打擊，美國領導層未知驅動大陸擴張核武庫的背後想法。研究核擴散的獨立安全分析師指出，過去數年大陸官員與他們停止大部分交流，原因未明。接近大陸領導層的人士指，大陸因擔心美國對華政策轉向鷹派後，或尋求推翻共產黨政府，故愈來愈重視核武。

有衞星圖像分析師指，今年在大陸偏遠的西部地區有100多個疑似導彈發射井的建設工作加速，可能用來放置能攻擊美國本土的核導彈，發射井足夠大容納東風41洲際彈道導彈。當中甘肅玉門市附近的120個疑似導彈發射井，最後45個臨時覆蓋物已拆除，意味所有發射井的最敏感工作完成。在大陸西部的另外兩個較小型發射井區，建設工作則處於早期階段。