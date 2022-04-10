防疫為由撲殺貓狗惹民憤　專家指科學上沒必要

內地出現多宗本土新冠疫情，不少民眾確診或成密切接觸者需集中隔離，在配合防疫工作的同時，不少網民擔心獨留寵物在家中無人照顧。上海浦東近日更有市民的寵物哥基犬被工作人員當街打死，引來社會關注。有防疫人員以防病毒傳播為由撲殺貓狗，惟內地有專家表示，在科學上沒有必要。

自去年開始，江西上饒市、廣東惠州市和上海浦東新區等地先後傳出有人員以防疫等理由，打死民眾的寵物，引來各界批評，但此類情況持續出現。浦東新區有居民上周三（6日）突然聽到哥基的慘叫聲，發現工作人員手持鐵剷向牠多次重擊，牠最終倒地不起，現場有人大聲批評及要求停手。原來狗主染疫後被巴士載走，其飼養的哥基獨自留在小區內，詎料慘遭毒手。

廣東惠州市上月也有網民投訴，近日因被安排集中隔離，當地防疫人員到其家中進行消毒。惟防疫人員在未告知飼主的情況下，用捕狗夾夾住狗隻，將牠活活打死。另於上周四（7日）亦傳出北京中關村街道某小區防控人員發布通知，要求確診患者一律將狗和其他寵物留在家中，集中進行撲殺。惟當局事後闢謠，指該情況不屬實。

有支持的網民周日（10日）發文稱，為了防疫和盡快阻截病毒傳播，民眾應配合防疫規定，而防疫人員撲殺寵物亦是「無奈之舉」。惟有人認為，寵物不該淪為疫情的犧牲品，為防疫打死貓狗之舉若獲民眾支持，「是為違法的暴力行為冠上正義之名」。亦有網民表示，防疫兩年，有無數寵物死在名為「防疫」的亂棍下，情況讓人心痛。

關於新冠病毒傳播方面，內地專家上周四撰文分析，指至今尚未發現新冠病毒由貓狗傳人，撲殺感染家庭中的貓、狗等寵物，在科學上沒有必要。文中呼籲，民眾在疫情中應學會尊重和珍惜每一個生命，包括寵物，而不是漠視與傷害。