深圳太原建寵物方艙　網民憂缺空間經費

內地近日有工作人員當街打死確診患者的寵物，引來網民批評。事件令不少主人擔憂在集中隔離或入院治療期間，獨留在家的寵物無人照顧。廣東深圳市和山西太原市近日出現「寵物方艙」，免費讓新冠隔離人士暫託寵物，為牠們提供觀察護理、健康檢測及醫療保障等服務。

深圳上周開始建立寵物集中託管中心，為隔離人員的寵物提供照顧服務，目前共接收200多隻寵物。韓姓負責人表示，寵物驛站最初由當地街道辦聯繫寵物醫院成立，獸醫除了負責照顧寵物外，還設立了寵物照顧過程中消毒、防疫等一系列標準，加上義工幫忙從封控區向外運送寵物，這一切才得以實施，「並不是一件簡單的事」。

各地發生疫情時，針對如何照顧寵物方面，紛紛推出各類便利措施。部分地方政府安排義工到集中隔離者住處定期餵養寵物；允許主人攜帶寵物前往隔離點；或允許一個家庭留一個人居家隔離照顧寵物。有網民發文稱，希望出現疫情的各地都能開個寵物方艙，讓貓狗都能等到治病回來的主人。

惟有網民認為，寵物方艙在理論上雖好，但感覺此方式難以支撐，一方面看護人員經驗不足，不一定熟悉寵物的照顧方式；另一方面寵物必須隔開，需要較大的空間和經費。該名網民認為，狗、貓、兔子、鳥等不同寵物關在一起容易互相傷害，「如果全部隔開，那所需要的空間和經費也太大了吧」。 ​