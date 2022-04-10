復旦教授取菜遭圍毆　襲擊者竟稱：政府授權

微博周日（10日）有人發文稱，上海復旦大學教授黃河下樓取菜期間，遭一群男子圍攻並搶奪他的手機。施襲者稱：「這是政府在疫情期間給我們的權力。」事後，醫生為黃河檢查傷勢，發現他出現輕度腦震盪、眼睛也可能受損。警方已介入調查。

事發於上海市浦東新區，上周六（9日）早上黃河收到蔬菜到貨通知，於是下樓前往幸福小鎮三號樓物資流轉處領取，卻發現屬於他家的蔬菜被移離貨架，單獨放在一旁。後來一名身穿白色防護衣物的志願者朝他吼道：「你老婆不是嫌我們身上有病毒嗎？你的東西我們就不放在那邊了，你到這邊來取！」

黃河走近後，幾名男子圍攻他。黃河拿出手機想拍照取證，但被其中一名襲擊者搶奪他的手機。最後，數人將他攔腰抱住，使他頭部觸地，又用腳攻擊他的腹部和腿部，並威脅要他交出手機刪除證據。

黃河妻子報警求助，但當地派出所表示他們不可進入小區，須等候小區內一名警察進行處理。黃河表示，參與毆打的人當中有兩名身穿制服的保安，以及打算再去醫院做一次腹部檢查。

有網民評論道：「志願者蓄意圍毆和打傷復旦教授，不但故意傷害他人，而且製造恐怖氣氛和社會緊張關係。警方應積極早介入調查。」，也有網民提問：「哪個政府給他們權力打人？」